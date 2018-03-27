«Малышиада» пройдет в Нижегородской области

pixabay.com«Малышиада» пройдет в Нижегородской области

В марте — апреле 2018 года в Нижегородской области состоится XII Нижегородский спортивный фестиваль детских садов «Малышиада». Соревнования пройдут по трем территориальным зонам: юго-западная, юго-восточная и северная.

В программе мероприятия три вида состязаний. Первый вид — это веселая эстафета, состоящая из трех этапов: «Разложи и собери», «Чехарда парами», «Передай мяч». Второй вид состязаний — выполнение нормативов ВФСК ГТО, юные спортсмены пройдут по три испытания: сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу и прыжок в длину с места толчком двумя ногами. И заключительной частью станут соревнования по аэробике.

Фестиваль северной зоны в г. Семенов состоится 28 марта 2018 года на ФОКе «Арена» (ул. Осипенко, 20-а). Торжественное открытие фестиваля в 11:00. Всего в соревнованиях примут участие следующие районы и городские округа Нижегородской области: Городецкий, Тоншаевский, Краснобаковский, Балахнинский, Чкаловский, Ковернинский и Ветлужский районы, г.о. Семеновский, г.о. Сокольский и г.о.г. Бор.

В спортивном фестивале планируют поучаствовать около 150 детей северных районов Нижегородской области.