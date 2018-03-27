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Видео: история и геймдизайн Half-Life — эпизод второй
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Видео: история и геймдизайн Half-Life — эпизод второй 

DTF.RU 1 час назад
Продолжаем вспоминать легендарную Half-Life. О первой игре серии мы говорили в прошлом ролике, в этот раз обсудим сиквел. К счастью, новые видео приходится ждать не так долго, как игры. #видео #dtftv #halflife
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