Видео: история и геймдизайн Half-Life — эпизод второй

Продолжаем вспоминать легендарную Half-Life. О первой игре серии мы говорили в прошлом ролике, в этот раз обсудим сиквел. К счастью, новые видео приходится ждать не так долго, как игры. #видео #dtftv #halflife