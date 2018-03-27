Глава МИД Великобритании: Сборная Англии не будет бойкотировать ЧМ-2018

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что бойкот ЧМ-2018 со стороны чиновников не отразится на сборной Англии.

Английские футболисты примут участие в турнире, заявил Джонсон в парламенте, передает «Р-Спорт».

«У нас нет планов пытаться бойкотировать чемпионат мира через команду Англии. Такие вещи, во-первых, решает Футбольная ассоциация, а с другой, никто не хочет наказывать английских болельщиков.

Речь идет о том, что ни министры, ни члены королевской семьи не будут присутствовать… Аналогичные меры приняли и несколько других стран», — сказал Джонсон.

Еще четыре страны могут присоединиться к бойкоту ЧМ-2018

Напомним, ранее в бойкоте ЧМ-2018 Великобританию поддержали власти Исландии.