Глава МИД Великобритании: Сборная Англии не будет бойкотировать ЧМ-2018 

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что бойкот ЧМ-2018 со стороны чиновников не отразится на сборной Англии.
Английские футболисты примут участие в турнире, заявил Джонсон в парламенте, передает «Р-Спорт».
«У нас нет планов пытаться бойкотировать чемпионат мира через команду Англии. Такие вещи, во-первых, решает Футбольная ассоциация, а с другой, никто не хочет наказывать английских болельщиков.
Речь идет о том, что ни министры, ни члены королевской семьи не будут присутствовать… Аналогичные меры приняли и несколько других стран», — сказал Джонсон.
Еще четыре страны могут присоединиться к бойкоту ЧМ-2018
Напомним, ранее в бойкоте ЧМ-2018 Великобританию поддержали власти Исландии.