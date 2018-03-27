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В рамках Спартакиады пенсионеров в Дмитровском проведут эстафету
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В рамках Спартакиады пенсионеров в Дмитровском проведут эстафету 

Управа района Дмитровский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
В ближайший четверг, 29 марта, в физкультурно-оздоровительном комплексе «Дмитровский» состоится окружная комбинированная эстафета в рамках Спартакиады пенсионеров Москвы. Как сообщили в пресс-службе Центра физической культуры и спорта САО, к участию приглашаются жители округа от 55 лет.
«Соревнования командные, в каждой команде должно быть четыре человека. Турнир будет проходить в четыре этапа: стрельба из электронного ружья, ведение баскетбольного мяча, бросок мяча в кольцо и возврат его в исходное положение (передача эстафеты следующему участнику)», — говорится в материале пресс-службы.
Регистрация участников начнется в 10.30. Болельщики могут прийти к началу соревнований — к 11.00.
Напоминаем, физкультурно-оздоровительный комплекс «Дмитровский» располагается по адресу ул. Вагоноремонтная, д. 2, корп. 2. (мю)
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