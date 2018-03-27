В рамках Спартакиады пенсионеров в Дмитровском проведут эстафету

В ближайший четверг, 29 марта, в физкультурно-оздоровительном комплексе «Дмитровский» состоится окружная комбинированная эстафета в рамках Спартакиады пенсионеров Москвы. Как сообщили в пресс-службе Центра физической культуры и спорта САО, к участию приглашаются жители округа от 55 лет.

«Соревнования командные, в каждой команде должно быть четыре человека. Турнир будет проходить в четыре этапа: стрельба из электронного ружья, ведение баскетбольного мяча, бросок мяча в кольцо и возврат его в исходное положение (передача эстафеты следующему участнику)», — говорится в материале пресс-службы.

Регистрация участников начнется в 10.30. Болельщики могут прийти к началу соревнований — к 11.00.

Напоминаем, физкультурно-оздоровительный комплекс «Дмитровский» располагается по адресу ул. Вагоноремонтная, д. 2, корп. 2. (мю)