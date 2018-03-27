Федор Щербаченко: С Францией у сборной России уже не будет таких бесшабашных наскоков

«С Францией уже не будет таких бесшабашных наскоков (прим. ред. как с командой Бразилии (3:0), наша команда сыграет намного строже и будет подключаться к атакам меньшими силами даже в самых благоприятных ситуациях. Это если не нужно будет отыгрываться в концовке — тогда, конечно, всякое бывает.

Я не вижу каких-то причин для паники, кроме психологического состояния в связи с недавним поражением от Бразилии и травмой очередного игрока — Кузяева. Наверное, это просто стечение обстоятельств, но всё равно нервирует и наводит на какие-то дурные мысли.

«Евро-футбол». Будут ли французы сверхмотивированы после домашнего поражения от Колумбии? Чисто по-спортивному никто не захочет проигрывать второй раз подряд», — цитирует Щербаченко

Контрольный матч сборной Росси с командой Франции состоится сегодня, 27 марта, в Санкт-Петербурге. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи в 18:50 мск.