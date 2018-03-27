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Чемпионату мира-2018 готовят «правительственный бойкот»
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Чемпионату мира-2018 готовят «правительственный бойкот» 

Рамблер 1 час назад
Многие страны, накануне выславшие российских дипломатов, намерены объявить «правительственный бойкот» чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает «Чемпионат».
Так, в скором времени о «бойкоте», а именно отказе отправлять официальных лиц на мундиаль в России, могут объявить Австралия, Дания, Исландия, Польша, Швеция, Япония, а также ряд других стран.
Подобное решение власти государств могут принять в знак солидарности с мерами Великобритании против России в связи с отравлением шпиона Сергея Скрипаля.
14 марта британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Россия виновна в отравлении бывшего полковника ГРУ, а также создании угрозы для жизней других британцев. В связи с этим Великобритания приняла решение выслать 23 российских дипломатов, которые якобы работают на российскую разведку, не отправлять ни одно официальное лицо страны на Чемпионат мира и отменить приглашение министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Лондон.
Накануне дипломатов РФ выслали 16 стран Европейского союза, США, Канада, Украина, Норвегия и некоторые другие страны, выразив таким образом солидарность с Великобританией.
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