Чемпионату мира-2018 готовят «правительственный бойкот»

Многие страны, накануне выславшие российских дипломатов, намерены объявить «правительственный бойкот» чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает «Чемпионат».

Так, в скором времени о «бойкоте», а именно отказе отправлять официальных лиц на мундиаль в России, могут объявить Австралия, Дания, Исландия, Польша, Швеция, Япония, а также ряд других стран.

Подобное решение власти государств могут принять в знак солидарности с мерами Великобритании против России в связи с отравлением шпиона Сергея Скрипаля

14 марта британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Россия виновна в отравлении бывшего полковника ГРУ , а также создании угрозы для жизней других британцев. В связи с этим Великобритания приняла решение выслать 23 российских дипломатов, которые якобы работают на российскую разведку, не отправлять ни одно официальное лицо страны на Чемпионат мира и отменить приглашение министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Лондон.