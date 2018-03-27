Чемпионат мира среди болельщиков пройдет летом в России

Мировое первенство среди болельщиков Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ состоится летом в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил президент клуба болельщиков сборной России Russia Unites Эдуард Латыпов

"В свое время фан-зоны на чемпионате мира были инициативой городов-организаторов, а затем FIFA сделала их обязательной частью программы мирового первенства, — сказал Эдуард Латыпов. — Может быть, со временем и чемпионат мира среди болельщиков станет обязательной частью программы основного турнира. Соревнования создаются при поддержке Российского футбольного союза , проект включен в календарь Министерства спорта РФ, FIFA поддержала идею. Сейчас идет процесс переговоров с участниками турнира — хотелось бы, чтобы участвовали 32 команды. Проект очень сложный, но пути назад нет — турнир состоится сто процентов и пройдет в Санкт-Петербурге".

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

В нем примут участие сборные России, Уругвая, Египта, Саудовской Аравии, Испании, Ирана, Португалии, Перу, Англии, Швеции, Дании, Германии, Франции, Сербии, Хорватии, Коста-Рики, Бразилии, Аргентины, Мексики, Колумбии, Нигерии, Сенегала, Марокко, Туниса, Австралии, Японии, Кореи, Швейцарии, Панамы, Бельгии, Исландии и Польши.