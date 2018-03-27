Ещё
Чемпионат мира среди болельщиков пройдет летом в России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чемпионат мира среди болельщиков пройдет летом в России 

Портал для болельщиков ЧМ-2018™ — Welcome2018.com 1 час назад
Мировое первенство среди болельщиков Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ состоится летом в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил президент клуба болельщиков сборной России Russia Unites Эдуард Латыпов.
"В свое время фан-зоны на чемпионате мира были инициативой городов-организаторов, а затем FIFA сделала их обязательной частью программы мирового первенства, — сказал Эдуард Латыпов. — Может быть, со временем и чемпионат мира среди болельщиков станет обязательной частью программы основного турнира. Соревнования создаются при поддержке Российского футбольного союза, проект включен в календарь Министерства спорта РФ, FIFA поддержала идею. Сейчас идет процесс переговоров с участниками турнира — хотелось бы, чтобы участвовали 32 команды. Проект очень сложный, но пути назад нет — турнир состоится сто процентов и пройдет в Санкт-Петербурге".
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
В нем примут участие сборные России, Уругвая, Египта, Саудовской Аравии, Испании, Ирана, Португалии, Перу, Англии, Швеции, Дании, Германии, Франции, Сербии, Хорватии, Коста-Рики, Бразилии, Аргентины, Мексики, Колумбии, Нигерии, Сенегала, Марокко, Туниса, Австралии, Японии, Кореи, Швейцарии, Панамы, Бельгии, Исландии и Польши.
Портал для болельщиков ЧМ-2018™ — Welcome2018.com: последние новости
Поступили в продажу билеты на первый матч на "Стадионе Калининград" Футбольный клуб "Тотем" стал коллективным Послом ЧМ-2018 Станислав Черчесов: газон "Стадиона Лужники" находится в великолепном состоянии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британцы раскрыли детали бойкота ЧМ-201825
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ3
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Шипулина заподозрили в использовании допинга66
Украинский спортсмен стал выступать за Россию31
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение