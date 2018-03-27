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Чайка назначил первого заместителя прокурора Дагестана
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Чайка назначил первого заместителя прокурора Дагестана 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Чайка назначил первого заместителя прокурора ДагестанаПервым заместителем прокурора Дагестана назначен старший советник юстиции Гаджиев Изет Ниязович. Соответствующий приказ от 27 марта 2018 года № 323 подписал Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка.
Гаджиев И. Н. неоднократно поощрялся приказами Генерального прокурора Российской Федерации и прокурора Республики Дагестан, является Почетным работником прокуратуры Российской Федерации, награжден Почетной грамотой Генерального прокурора Российской Федерации. Ему присвоено звание «Заслуженного юриста Республики Дагестан».
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