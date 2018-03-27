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МВД России информирует об особенностях движения отдельных видов транспортных средств в дни Чемпионата мира по футболу
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МВД России информирует об особенностях движения отдельных видов транспортных средств в дни Чемпионата мира по футболу 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
МВД России информирует, что в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 202 вводятся усиленные меры безопасности, в том числе запрет въезда отдельных видов транспортных средств в населенные пункты, где будут проводиться матчи чемпионата мира (далее — города-организаторы).
Так, в соответствии с пунктом 5 Указа с 1 июня по 17 июля 2018 г. на территории городов Казани, Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Сочи и с 1 июня по 30 июня 2018 г. на территории городов Волгограда, Екатеринбурга, Калининграда, Саранска запрещается въезд автобусов (категории М2 и М3), осуществляющих перевозки пассажиров по заказам и для собственных нужд, а также регулярные перевозки в международном и межрегиональном сообщении, в случае невыполнения собственниками (владельцами) автобусов установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2017 г. № 1426 требований в части: оборудования автобусов аппаратурой спутниковой навигации, идентифицированной в Государственной автоматизированной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС»; направления в автономную некоммерческую организацию «Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации» уведомлений о планируемом въезде в города-организаторы.
При этом необходимо отметить, что запрет не распространяется на автобусы, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров по муниципальным, межмуниципальным, а также смежным межрегиональным маршрутам, проходящим в границах городов-организаторов.
В целях обеспечения контроля за соблюдением установленного запрета на въездах в города-организаторы будут осуществляться необходимые проверочные мероприятия.
С учетом изложенного МВД России обращает внимание собственников (владельцев) автобусов на выполнение установленных требований при планировании перевозок пассажиров в города-организаторы и пользователей транспортных услуг на предпочтительный выбор альтернативных видов общественного транспорта для перемещения в междугороднем и международном сообщении в период проведения чемпионата мира.
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