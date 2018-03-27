Владимир Леонов: «Мы полностью уверены в поле „Казань Арены“

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что у него нет никаких опасений относительно готовности поля «Казань Арены» к чемпионату мира 2018 года.

— Поле находится под постоянным контролем. Погода нормализуется. Мы договорились и с РФС , и с РФПЛ, что два ближайших домашних матча «Рубин» сыграет на «Центральным» — этот стадион у нас резервный, — говорит Леонов. — На самом деле, газон на «Казань Арене» будет готов для телекартинки уже через две недели, но раз были такие нарекания, то мы коллегиально решили, что два ближайших матча лучше перенести, а в мае туда вернутся. Каждую неделю Виталий Мутко проводит большую видео-конференцию со всеми городами. Там мы обсуждаем многие вопросы по всем стадионам.

— То есть никакого «плана Б» в случае чего у вас нет?