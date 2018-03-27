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Владимир Леонов: «Мы полностью уверены в поле „Казань Арены“
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Владимир Леонов: «Мы полностью уверены в поле „Казань Арены“ 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что у него нет никаких опасений относительно готовности поля «Казань Арены» к чемпионату мира 2018 года.
— Поле находится под постоянным контролем. Погода нормализуется. Мы договорились и с РФС, и с РФПЛ, что два ближайших домашних матча «Рубин» сыграет на «Центральным» — этот стадион у нас резервный, — говорит Леонов. — На самом деле, газон на «Казань Арене» будет готов для телекартинки уже через две недели, но раз были такие нарекания, то мы коллегиально решили, что два ближайших матча лучше перенести, а в мае туда вернутся. Каждую неделю Виталий Мутко проводит большую видео-конференцию со всеми городами. Там мы обсуждаем многие вопросы по всем стадионам.
— То есть никакого «плана Б» в случае чего у вас нет?
— В данном случае его и не может быть. Поле в надлежащем состоянии. Мы полностью уверены в нем. В прошлом году мы сделали прошивку. В матче со "Спартаком" поле было ровным, мяч катился хорошо, это подтвердили и игроки. К сожалению, в очередной раз повторюсь, из-за погоды невозможно было подготовить поле с зеленой травкой. В таком уж регионе мы живем. Не нужно думать, что о поле кто-то забыл или не следил за ним. Ничего страшного, оно восстановится. Есть четкая технологическая цепочка. (Артур ЕНИКЕЕВ)
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