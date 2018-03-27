Ломаем стереотипы: интервью с девушкой-дрифтером

С чего началось твое увлечение автоспортом?

Я подружилась с ребятами, которые водили заднеприводные праворульные Toyota. Они больше баловались, чем дрифтили. Как-то раз, зимой, мы приехали на площадку, там был накатан «бублик» (бублик или donut — вращение автомобиля в заносе вокруг своей оси. Вращаясь таким образом, автомобиль оставляет на асфальте следы от резины в виде черных кругов. Прим. ред.), и на полулысой резине казалось, что у меня получается ехать боком.

Стало интересно, я смотрела на Toyota Mark II и думала, какая она красивая. Меня переклинило, хотелось такую же.

Примерно в это же время я начала работать тренером по фигурному катанию и откладывать деньги на машину. Я же девочка, мне иногда и платье новое хочется, и с подружками куда-нибудь сходить, но во всем себе отказывала, меня двигала вперед эта сумасшедшая идея.

Как твои близкие относятся к твоему увлечению дрифтом?

Сначала поддерживали только друзья: «Ты в 20 лет купила себе машину! Ты должна этим гордиться». Когда я купила «Марка», сразу сказала маме, но отцу не могла признаться полтора месяца. Он подарил мне Nissan X-Trail, считал, что он новый, хороший, безопасный. Когда я ему показывала, что мне нравится, он был против 20-летних автомобилей, потому что переживал за меня.

Когда я все-таки приехала к нему на Toyota, он обошел её, посидел в ней и сказал: «Ну, японское качество». В прошлом году родители приехали ко мне на соревнования, это было как бальзам на душу, папа даже решил кое-чем помочь.

Сколько ты занимаешься дрифтом? Каких успехов достигла?

В мае планирую открыть третий сезон. Первый сезон был пробный, я не занимала призовые места, набиралась опыта. Мои первые соревнования были в Нижнем Тагиле, туда меня зарегистрировала команда. Ребята быстро подготовили машину, и пнули на соревнования. Я сломалась прямо на тренировке, и вместо того, чтобы кататься, мы до 12 ночи ковырялись в машине.

Утром приехали механики с запчастями и схемами проводки. Регистрация уже прошла, а «Марк» не поддавался. Я подумала, что не судьба, спокойно пилила ногти, и вдруг из машины с грохотом повалил дым — двигатель завелся. Как сейчас помню то волнение и слаженные действия команды. В итоге благодаря NS Factory мой дебют состоялся.

Я заняла последнее место, но не расстроилась.

Поняла, что нужно усовершенствовать автомобиль и серьезно работать над техникой прохождения поворотов. Прошлый сезон был боевой, я открыла для себя интересную трассу на Лиственной со страшным поворотом на постановке, с которым неплохо справлялась. Мне удалось попасть в тройку лидеров квалификации, и обогнать пилотов из команды. О результатах говорить рано, но я горжусь, что мы попали в Уральскую лигу дрифта.

Как девушке преуспеть в дрифте?

Многие думают, что этот спорт не для женщин. Смелых девушек, которые берут машины у своих парней — много. Мало кто доходит до серьезных соревнований.

Зимой иногда приезжают, но не летом, так что в области я одна пока.

Во-первых, все зависит от поддержки, окружения. Я быстро нашла хорошую команду.

Во-вторых, чтобы купить машину и выехать на соревнования нужно вложить немалую сумму.

В-третьих, интерес должен быть. Мои близкие удивляются, откуда это во мне. В детстве я увлекалась лошадьми и каталась на коньках. А права получила только к 20 годам.

Привели девочку на фигурное катание, а она однажды приехала на праворульной заднеприводной машине.

С какими трудностями сталкиваются дрифтеры?

Как я уже говорила, главная трудность — это деньги, их нужно откуда-то брать. Очень быстро расходуется резина, мне хватает на 10 заездов, но я мягко еду. Масло нужно менять после каждого этапа.

В техническом плане — нужно хорошо разбираться в машинах, чтобы подготовить авто к соревнованиям, одна я бы не справилась. Многое зависит от команды: можно попасть к тем, кто будет постоянно строить машину, но никогда не выедет на соревнования.

У нас борются со стритрейсерами, при этом нет площадок, где можно было бы тренироваться, не мешая горожанам.

Мы с командой против того, чтобы хулиганить в городе. Да, мы можем эффектно приехать куда-то кортежем, но едем аккуратно, без заносов. Можно арендовать площадку, но это снова деньги и ограничения по времени. Поэтому остаются только тренировочные заезды на соревнованиях. Иногда это всего 3-6 кругов.

Заработать на таком хобби, не занимая призовых мест, получается?

Нет. И дело даже не в призовом месте. Возможно, ты потратишь больше, чем сумма выигрыша. Пока не найдешь хороших спонсоров, о заработке никакой речи нет. К сожалению, с этим сложно. Дрифт — самый молодой вид автоспорта, хоть и стремительно развивающийся.

Каков твой совет начинающим?

Чтобы научиться дрифтить, нужно дрифтить.

Можно много читать, смотреть видео, но лучше взять и сделать. Многое зависит от транспортного средства, но не стоит замыкаться в строительстве (технические доработки необходимые для подготовки авто к дрифту, — прим. ред.). Мне кажется, начать можно даже со стоковой машины, с чего-то простого, и постепенно совершенствоваться. Как в умениях, так и в технике. Не нужно стесняться, бояться за автомобиль, и дурить на дорогах.

К чему ты стремишься?

Раньше я думала, что большее, чего можно достичь — попасть в Российскую дрифт серию. А потом я увидела, что ребята из РДС поехали на соревнования в Японию, и планка поднялась. Мне тоже захотелось съездить туда, посмотреть, как там катаются, научиться чему-то новому. Но для этого нужно обойти всех здесь.

Что тебе помогает не сдаваться?

Во-первых, моя команда. Таких веселых и интересных ребят я еще не встречала, это мощнейшая поддержка на соревнованиях. И это не только о пилотах. Приезжают друзья, помогают, привозят булочки, пирожки, чай. Даже родители приняли мой образ жизни. Они интересуются и терпят кучу запчастей в квартире, правда, иной раз не без колких замечаний.

Во-вторых, я как истинная спортсменка уверена, что у всего должен быть результат. Для меня это не баловство, а большая ответственность. Я не могу подвести своих механиков, пилотов, тех, кто помог дойти до этого этапа.

Я не хочу быть девочкой, которая купила машину, разбила ее, а потом все бросила, потому что не получается.

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Мария Баранцева одна из немногих девушек, кто решил профессионально заниматься дрифтом. Автор Overtime.life встретилась со спортсменкой и узнала, с какими трудностями сталкиваются дрифтеры и почему в этом виде автоспорта так мало девушек.

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