Кафельников Евгений Александрович

Дата рождения: 18 февраля 1974 года

Место рождения: Сочи, Россия

Знак зодиака: Водолей

Будущий теннисист родился в теплом городе Сочи, известно, что его отец был волейболистом. Именно он разглядел в маленьком сыне подходящие спортивные задатки. Именно он научил пятилетнего Евгения правильно держать теннисную ракетку и чувствовать мяч. Дальше за воспитание ребенка взялись профессиональные тренеры, которые подготовили Кафельникова-младшего к участию в турнирах. В 6 лет Евгений впервые вышел на корт, а 7 лет уже был зачислен в группу Олимпийского резерва советской сборной по теннису. Хорошая реакция и наработанное мастерство позволили юному спортсмену к 11 годам выработать свой интеллектуальный стиль в игре. Вскоре пришла и первая победа на юношеском Кубке мира. После чего Кафельникова забрали в Москву, в ВФСО «Динамо». Тренер Анатолий Лепешин самолично искал спонсоров, чтобы оплачивать обучение молодого теннисиста и его поездки на престижные турниры. Вместе с подопечным он выезжал на соревнования, заодно прививая ему железную дисциплину. Диплом о высшем образовании Кафельников получил в Кубанской академии физкультуры, заочно.

Спортивная карьера Евгения развивалась стремительно в 1991 году он сумел войти в первую сотню лидеров тенниса мира. А в 1992-м стал одним из первой десятки. В этой позиции спортсмен уверенно продержался несколько последующих лет. Он соревновался с самыми именитыми соперниками и часто выходил победителем в турнирах. 1996 год принес Кафельникову первому среди российских спортсменов престижный « Ролан Гаррос ». В 1999-м он получил статус первой ракетки мира, в след за этим стал Олимпийским чемпионом на ОИ в Сиднее и чуть позже завоевал «Кубок Дэвиса». К этому моменту состояние российского теннисиста оценивалось уже в 15 млн долларов.

Постепенно Кафельников просто перестал участвовать в турнирах. Но, дойдя до вершины, не смог совсем покинуть спорт. Евгений стал принимать участие в теннисных ветеранских турнирах и еще увлекся гольфом, в котором тоже преуспел. Кроме того, именитый теннисист пилотирует самолеты, отлично играет в покер и занимается благотворительностью. Он также занимает пост вице-президента Федерации по теннису в РФ.

Личная жизнь Евгения Кафельникова

В 23 года спортсмен женился на модели Марии Тишковой, которая вплоть до рождения их общей дочери Алеси сопровождала мужа во всех поездках по турнирам. У Марии была еще одна дочь от первого брака с певцом Кристианом Рэем. После рождения Алеси в 1998-ом совместные путешествия пары закончились. Кроме того, Мария попала под влияния сектантов и стала жертвовать огромные суммы это организации. Из-за этого отношения в семье разладились и привели к разводу. Евгений отсудил дочь у бывшей жены и на некоторое время отвез ее на воспитание своим родителям в Сочи. Девушка получила хорошее образование, как в России, так и за границей. В пятнадцатилетнем возрасте начала карьеру модели. Периодически отец и дочь делятся проблемами и разногласиями в соцсетях. Недавно стало известно, что Евгений Кафельников завел роман с молодой стюардессой, которую зовут так же, как и его дочь.

Награды и достижения

1996 — чемпион «Ролан Гаррос» в одиночном разряде

1996, 1997, 2002 — чемпион «Ролан Гаррос» в парном разряде

1997, 1998, 1999, 2000, 2001 — победитель «Кубка Кремля»

1997 — чемпион US Open в парном разряде

1999 — чемпион Australian Open в одиночном разряде

2000 — золотая медаль на Олимпиаде в Сиднее

2002 — Обладатель «Кубка Дэвиса» 2002 в составе сборной России

2000 — медаль «За выдающийся вклад в развитие Кубани»

2001 — специальная премия Fair play от Олимпийского комитета России

Признан в России лучшим теннисистом столетия

Рейтинг на конец года в одиночном разряде

1992—275 1993—102 1994 — 11 1995 — 6 1996 — 3 1997 — 5 1998 — 11 1999 — 2 2000 — 5 2001 — 4 2002 — 27 2003 — 41