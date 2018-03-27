Леонид Слуцкий: Я часто сталкивался с болельщиками «Спартака». И ничего

Своими правилами жизни во время общения со студентами МГУ им. Ломоносова поделился главный тренер российской сборной по футболу в 2015— 2016 годах Леонид Слуцкий.

— Именно сегодня мы творим историю российского футбола.

— Атмосфера в коллективе — это всегда инструмент, благодаря которому и добиваются спортивного результата.

— Есть такие команды, где футболисты друг с другом даже не здороваются. Но тем не менее они настолько профессиональны, что на поле всегда выкладываются на полную. Может, больше ради самих себя, а не за команду.

— Я многократно бывал на стадионе «Спартака» и часто сталкивался с его болельщиками. И ничего.

— В ЦСКА еще до моего прихода сложился очень сильный костяк. Каждый игрок у себя внутри держал какую-то внутреннюю биохимию, которая распространялась на всю команду. И это было видно не только во время матча.

— Покажи мне, какая у тебя защита, и я скажу, какая у тебя команда.

— Задача тренера не только помогать расти и реализовываться, но и дать понять игроку, что он имеет право на ошибку.

— Я считаю, не надо пытаться делать так, чтобы в команде друзьями становились люди разных поколений, разных стран или вероисповеданий. Не получится объединить необъединяемое.

— Очень легко иметь собственное мнение, когда ты ни за что не отвечаешь.

— Мне пока не предлагали тренировать женскую команду. Но я не вижу ничего плохого в том, чтобы тренировать девушек.

— Летние Олимпийские игры в Москве традиционно считаются лучшими во всей истории. Зимние Игры в Сочи — то же самое. Поэтому и чемпионат мира по футболу в России тоже будет самым лучшим. Мы установим такую планку, которую уже невозможно будет перепрыгнуть.

— Даже не знаю, с кем России будет сложнее всего играть. С Бразилией? С Францией? Это то же самое, что гадать, кто сильнее тебя ударит: Мухаммед Али или Майк Тайсон

СПРАВКА

Леонид Слуцкий родился в 1971 году в Волгограде. С 2009 по 2016 год являлся главным тренером клуба ЦСКА, в 2015— 2016 годах занимал пост главного тренера сборной России. 12 марта 2018 года подписал контракт с нидерландским клубом «Витесс». Соглашение вступит в силу летом и рассчитано на два года.