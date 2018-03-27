«Тосно» запретили регистрировать новых футболистов из-за долгов

Российский футбольный союз на официальном сайте объявил о решениях Палаты по разрешению споров РФС в отношении клуб «Тосно» из Ленинградской области. По итогам заседания на «Тосно» был наложен запрет на регистрацию новых игроков из-за долгов.

«Тосно» обязан выплатить задолженности по контрактах и проценты за задержку зарплаты игрокам Дмитрию Богаеву Максиму Палиенко . Также «Тосно» должен Младену Кашчелану задолженность по соглашению о расторжении контракта. Также в качестве обеспечительной меры на «Тосно» наложен запрет на регистрацию новых футболистов.

«Тосно» после 23 туров занимает 14-е место в таблице РФПЛ и имеет на своем счету 23 очка.