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Владимир Леонов: «Нареканий к работе казанской полиции не было»
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Владимир Леонов: «Нареканий к работе казанской полиции не было» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов высказался относительно критики в адрес казанских полицейских на матче 23-го тура чемпионата России «Рубин» — "Спартак" (0:1). Напомним, тогда болельщики гостей жаловались на огромную пробку на досмотре. В итоге многие оказались на трибуне только к концу первого тайма.
— Возможно, вопрос не по адресу, но на матче со «Спартаком» многие болельщики были недовольны работой полиции…
— Это не совсем моя компетенция. Мы слышим только одну сторону медали. Глобальных нареканий по вопросу работы казанской полиции не было — ни сейчас, ни на крупных международных мероприятиях. Возможно, были локальные прецеденты, но, уверен, что мы сделаем выводы. Вы видите, что сегодня творится в других регионах… Конечно, чисто по-человечески, может быть, и можно было разрешить некоторые вещи, но если потом не дай бог что-то произойдет, то ситуация будет оцениваться иначе. (Артур ЕНИКЕЕВ)
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