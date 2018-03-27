Владимир Леонов: «Нареканий к работе казанской полиции не было»

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов высказался относительно критики в адрес казанских полицейских на матче 23-го тура чемпионата России «Рубин» — "Спартак" (0:1). Напомним, тогда болельщики гостей жаловались на огромную пробку на досмотре. В итоге многие оказались на трибуне только к концу первого тайма.

— Возможно, вопрос не по адресу, но на матче со «Спартаком» многие болельщики были недовольны работой полиции…