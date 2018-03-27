Бывший игрок «Реала» и «Барселоны» назвал фаворитов ЧМ-2018 по футболу

Бывший полузащитник мадридского "Реала" и каталонской «Барселоны» Луиш Фигу назвал претендентов на победу на предстоящем чемпионате мира по футболу в России. Его слова приводит RT.

"Я бы поставил на Германию, Бразилию, Аргентину или Испанию. У Франции тоже сильная сборная. Но основной фаворит, конечно, — немцы, ведь они всегда выходят в финальную часть. У них много опыта и богатая история на чемпионатах мира", — сказал Фигу.