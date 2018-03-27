В Парке Победы пройдет встреча ветеранов 1-го Крестьянского Советского полка

31 марта на Поклонной горе состоится встреча ветеранов военной службы и членов их семей, посвященная 100-летию со дня образования одного из самых первых и старейших воинских формирований нашего государства — 1-го Крестьянского Советского полка.

В 11:00 откроется регистрация участников встречи. В 12:00 состоится торжественный митинг и возложение венков и цветов к Монументу Победы и Вечному огню. Церемония пройдет при участии оркестра и Кремлевской Роты почетного караула. Кроме того участников встречи ждет традиционная полевая кухня: гречка с тушенкой и чай.

1-й Крестьянский Советский полк сейчас носит название «Войсковая часть 73809» и бережно хранит боевые традиции. А образовано это воинское формирование — одно из первых воинских формирований Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА) — было 18 марта 1918 годаиз 2-го Гомельского и 2-го Стародубского партизанских отрядов. И в этот же день прошло первое боевое крещение полка в боях с гайдамаками и немцами в Гомельском уезде.

Бойцы полка стойко сражались с японскими самураями на озере Хасан. В сентябре 1939 года полку присвоено условное наименование17-й Стрелковый полк.

Во время Великой Отечественной войны при обороне Бородино бойцы полка, отразив несколько танковых атак, остановили наступление врагана своем участке. В истории полка было еще много кровопролитных и тяжелых боев.

В 1944 году в списках переименованного в 87-й гвардейский Краснознаменный полк значилось четыре Героя Советского Союза, около двухсот орденоносцев, тысячи бойцов, отмеченных медалями. Войну гвардейцы закончили в Эстонии, приняв последний бой под городом Ципкури.

Полк являлся одним из лучших в Сухопутных войсках ВС СССР, награжден вымпелом Министра обороны СССР «За мужество и воинскую доблесть», переходящими Красными Знаменами Краснознаменного САВО, ТуркВО, ЦК ВЛКСМ.

Нынешнее соединение, с 8 декабря 1997 года, входящее в отдельное соединения сухопутных войск Республики Кыргызстан, является преемником всех предыдущих воинских формирований, хранителем Боевого Знамени полка, исторического формуляра, наград и почетных наименований.

Отметим, что ранее встречи ветеранов полка проводились на Поклонной горе в 2008 и 2013 гг. и были посвящены 90— и 95-летию полка.