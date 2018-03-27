Ещё
Полсотни бразильских спортивных журналисток пожаловались на домогательства
Далее:
Читайте также:
Ещё

Полсотни бразильских спортивных журналисток пожаловались на домогательства 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Wonderzine
Сотрудницы бразильских спортивных СМИ запустили новый флешмоб в соцсетях, призывающий бороться с сексизмом. Об этом сообщает «Би-би-си».
Репортеры высказались о сексуальных домогательствах, которые им приходится переносить в ходе своей работы. В рамках акции #DeixaElaTrabalhar («Пусть она делает свою работу») женщины поделились кадрами со спортивных мероприятий, во время которых незнакомцы заходили в кадр, а затем целовали, трогали и обзывали их в прямом эфире.
В акции приняли участие 52 бразильские журналистки. Все они заявили, что им также присылали оскорбительные сообщения и даже угрозы изнасилования. Кроме того, девушки нередко сталкиваются с притеснениями на рабочем месте.
«Мы просто хотим работать в мире и спокойствии. Нам нужно уважение», — говорят пострадавшие женщины в опубликованном ролике. Его показали во время футбольного матча на стадионе Маракана в Рио-де Жанейро, который вмещает в себя почти 80 тысяч болельщиков.
Посты бразильских журналисток в социальных сетях нашли отклик среди пользователей. Неравнодушные фанаты активно делились твитами пострадавших женщин, лайкали их и комментировали. Кроме того, позицию сотрудниц местных СМИ поддержали известные спортсмены, некоторые футбольные клубы, Национальная баскетбольная лига и бразильская Конфедерация дзюдо.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия проиграла Франции136
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Черчесов оценил игру сборной с французами7
Шипулина заподозрили в использовании допинга68
Чемпионату мира-2018 готовят «правительственный бойкот»
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение