В Великих Луках пенсионерке вручили «банк приколов»

Великолучанка лишилась денег после обмана неизвестным мужчиной.

В Великих Луках в магазине в районе улицы Дружбы к женщине, 1949 года рождения, подошел неизвестный мужчина и попросил разменять ему пятитысячную купюру. Пенсионерка передала ему деньги, а незнакомец вручил ей свою банкноту и удалился.

Когда же женщина внимательнее рассмотрела полученную банкноту, то оказалось, что это не пять тысяч рублей, а билет банка приколов.

По данному факту в ОМВД России по городу Великие Луки проводится проверка.