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В Великих Луках пенсионерке вручили «банк приколов»
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В Великих Луках пенсионерке вручили «банк приколов» 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Великолучанка лишилась денег после обмана неизвестным мужчиной.
В Великих Луках в магазине в районе улицы Дружбы к женщине, 1949 года рождения, подошел неизвестный мужчина и попросил разменять ему пятитысячную купюру. Пенсионерка передала ему деньги, а незнакомец вручил ей свою банкноту и удалился.
Когда же женщина внимательнее рассмотрела полученную банкноту, то оказалось, что это не пять тысяч рублей, а билет банка приколов.
По данному факту в ОМВД России по городу Великие Луки проводится проверка.
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