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В Краснодаре на Всекубанском субботнике заложат аллею ГТО
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В Краснодаре на Всекубанском субботнике заложат аллею ГТО 

АиФ — Юг 40 минут назад
Фото: АиФ – Юг
Аллея ГТО будет заложена в Чистяковской роще Краснодара во время Всекубанского субботника, сообщили в управлении по физической культуре и спорту администрации города.
По словам его руководителя Анатолия Мирошникова, это будет первая спортивная аллея в столице Кубани. И он выразил надежду, что такой зеленый «след» захотят оставить федерации всех видов спорта. А их в Краснодаре представлено свыше 70. «Таким образом, Краснодар станет одним из самых спортивных и самых зеленых, экологически чистых городов страны», — добавил Мирошников.
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