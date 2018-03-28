В Краснодаре на Всекубанском субботнике заложат аллею ГТО

Аллея ГТО будет заложена в Чистяковской роще Краснодара во время Всекубанского субботника, сообщили в управлении по физической культуре и спорту администрации города.

По словам его руководителя Анатолия Мирошникова, это будет первая спортивная аллея в столице Кубани. И он выразил надежду, что такой зеленый «след» захотят оставить федерации всех видов спорта. А их в Краснодаре представлено свыше 70. «Таким образом, Краснодар станет одним из самых спортивных и самых зеленых, экологически чистых городов страны», — добавил Мирошников.