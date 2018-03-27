Автовокзалы Подмосковья оборудуют Wi‑Fi перед ЧМ-2018

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости . Это автовокзалы Балашихи, Клина, Коломны, Электрогорска, Серпухова и Каширы.

На шести автовокзалах и автостанциях Московской области к чемпионату мира по футболу 2018 будет обеспечен доступ к интернету через Wi‑Fi. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ГУП «Мострансавто».

Доступ к Wi‑Fi появится в Балашихе, Клину, Коломне, Электрогорске, Серпухове и Кашире. Также отмечается, что эти объекты включены в реестр маршрутной сети перевозки болельщиков в период проведения мундиаля.

На подмосковных тренировочных базах разместятся сборные Португалии, Франции, Бельгии, Германии, Перу.

Россия впервые принимает чемпионат мира по футболу. Мундиаль пройдет на 12 стадионах в 11 городах страны с 14 июня по 15 июля.