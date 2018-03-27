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Подмосковные автовокзалы оборудуют Wi‑Fi к ЧМ‐2018
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Подмосковные автовокзалы оборудуют Wi‑Fi к ЧМ‐2018 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Перед чемпионатом мира по футболу 2018 шесть автовокзалов Подмосковья оборудуют точками доступа к интернету через Wi‑Fi. Об этом сообщили в пресс‐службе ГУП «Мосавтодор».
К Wi‑Fi будут подключены автовокзалы и автостанции в Балашихе, Клину, Коломне, Электрогорске, Серпухове и Кашире. Как сообщили в  пресс-службе, эти объекты включены в реестр маршрутной сети перевозки болельщиков в период проведения чемпионата мира.
На тренировочных базах Московской области будут размещены именитые
команды-участницы
ЧМ-2018, среди которых сборная Португалии, Франции, Бельгии, Германии и Перу.
Чемпионат мира по футболу пройдет на 12 стадионах в 11 городах страны, в том числе в Москве,
Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи и других городах. Мундиаль продлится с 14 июня по 15 июля 2018 года.
Ранее представитель ФИФА дал высокую оценку готовности России к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году.
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