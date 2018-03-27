Подмосковные автовокзалы оборудуют Wi‑Fi к ЧМ‐2018

Перед чемпионатом мира по футболу 2018 шесть автовокзалов Подмосковья оборудуют точками доступа к интернету через Wi‑Fi. Об этом сообщили в пресс‐службе ГУП «Мосавтодор».

К Wi‑Fi будут подключены автовокзалы и автостанции в Балашихе, Клину, Коломне, Электрогорске, Серпухове и Кашире. Как сообщили в пресс-службе, эти объекты включены в реестр маршрутной сети перевозки болельщиков в период проведения чемпионата мира.

На тренировочных базах Московской области будут размещены именитые

команды-участницы

ЧМ-2018, среди которых сборная Португалии, Франции, Бельгии, Германии и Перу.

Чемпионат мира по футболу пройдет на 12 стадионах в 11 городах страны, в том числе в Москве,

Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи и других городах. Мундиаль продлится с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Ранее представитель ФИФА дал высокую оценку готовности России к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году.