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В ХМАО отменили открытие чемпионата России по биатлону из-за трагедии в Кемерове
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В ХМАО отменили открытие чемпионата России по биатлону из-за трагедии в Кемерове 

RT на русском 51 минуту назад
Фото: Главный региональный
В Ханты-Мансийском автономном округе отменили церемонию открытия чемпионата России по биатлону из-за трагедии в Кемерове, сообщает URA.RU со ссылкой на организацию «Юграмегаспорт». Открытие было запланировано на 28 марта.
Гонки состоятся согласно расписанию. Они будут проходить с 29 марта до 1 апреля.
В этом году на чемпионат приедут сильнейшие спортсмены, так как в рамках турнира состоятся Всероссийские альтернативные соревнования для атлетов, не получивших приглашение от МОК на Олимпиаду в Южную Корею.
Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ об объявлении траура в России в среду, 28 марта, в связи с гибелью людей при пожаре в ТЦ в Кемерове.
RT на русском: последние новости
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