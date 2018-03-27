В ХМАО отменили открытие чемпионата России по биатлону из-за трагедии в Кемерове

В Ханты-Мансийском автономном округе отменили церемонию открытия чемпионата России по биатлону из-за трагедии в Кемерове, сообщает URA.RU со ссылкой на организацию «Юграмегаспорт». Открытие было запланировано на 28 марта.

Гонки состоятся согласно расписанию. Они будут проходить с 29 марта до 1 апреля.

В этом году на чемпионат приедут сильнейшие спортсмены, так как в рамках турнира состоятся Всероссийские альтернативные соревнования для атлетов, не получивших приглашение от МОК на Олимпиаду в Южную Корею.