Винисиус Жуниор: «Я не хочу быть вторым Неймаром»

Форвард «Фламенго» Винисиус Жуниор рассказал о своём отношении к сравнениям с нападающим ПСЖ Неймаром.

"Я не особо придаю значение сравнениям с кем-то, но я всегда следил за Неймаром. Сейчас чаще контактирую с ним. Когда смотрю на его игру, стараюсь учиться, чтобы прогрессировать. Но я не хочу быть вторым Неймаром, я хочу построить собственную карьеру и дарить счастье и радость всем бразильцам" — цитирует 17-летнего футболиста Goal.com.