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Винисиус Жуниор: «Я не хочу быть вторым Неймаром»
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Винисиус Жуниор: «Я не хочу быть вторым Неймаром» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Форвард «Фламенго» Винисиус Жуниор рассказал о своём отношении к сравнениям с нападающим ПСЖ Неймаром.
"Я не особо придаю значение сравнениям с кем-то, но я всегда следил за Неймаром. Сейчас чаще контактирую с ним. Когда смотрю на его игру, стараюсь учиться, чтобы прогрессировать. Но я не хочу быть вторым Неймаром, я хочу построить собственную карьеру и дарить счастье и радость всем бразильцам" — цитирует 17-летнего футболиста Goal.com.
Напомним, что права на Винисиуса Жуниора принадлежат мадридскому "Реалу". К «сливочным» он присоединится летом 2019 года.
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