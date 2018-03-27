Питон залез в дом, проглотил тапку и попал в больницу

В австралийском городе Хейгсли, штат Квинсленд, ромбический питон забрался в жилой дом и проглотил тапочку. Об этом сообщает ABC News.

Жилец дома заметил пропажу в среду, 20 марта. Когда ни ему, ни его родственникам не удалось найти тапочку, кто-то предположил, что ее утащил поссум. Через несколько дней поиски животного привели семью к ромбическому питону. На брюхе змеи было заметно утолщение, напоминающее по форме исчезнувшую тапочку.

Вызванные специалисты подтвердили подозрения жильцов. «Когда мы поймали змею, было очевидно, что она съела тапочку, — рассказал змеелов Салли Хилли. — Можно было нащупать резину у нее в животе, подошва ощущалась через кожу». Змееловы предположили, что питон проглотил тапочку, потому что в ней пряталась крыса, мышь или поссум.

Пресмыкающееся доставили в ветеринарную клинику в пригороде Брисбена. После рентгена врачи решили прооперировать змею. После выздоровления питона отпустят на волю.

Ромбические питоны (Morelia spilota) — крупные неядовитые змеи, которые водятся в Австралии и Новой Гвинее, а также на архипелаге Бисмарка и севере Соломоновых островов. Их длина составляет от двух до четырех метров, вес достигает 15 килограммов.

В феврале сообщалось, что австралиец Грег Хоскинг снял на видео ромбического питона по кличке Монти, пожирающего поссума. Ролик вызвал жаркую дискуссию в социальных сетях.