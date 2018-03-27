Сборная команда Таганского района завоевала «бронзу» Московской комплексной спартакиады пенсионеров города

Финальные окружные соревнования, собравшие стрелков из пневматической винтовки, состоялись 24 марта в Московском городском стрелково-спортивном клубе. Представители района завоевали третье место в общекомандном зачете.

По словам сотрудников стрелково-спортивного клуба, мероприятие является частью комплексной спартакиады пенсионеров города Москвы. Участники из Таганского района в составе сборной команды проходили подготовку на базе Государственного бюджетного учреждения Центр досуга «Перекресток».

Администрация клуба поздравила команду с достойным выступлением и отличным результатом. Жители района пожелали участникам новых достижений.