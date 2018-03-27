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Сборная команда Таганского района завоевала «бронзу» Московской комплексной спартакиады пенсионеров города
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Сборная команда Таганского района завоевала «бронзу» Московской комплексной спартакиады пенсионеров города 

Управа Таганского района города Москвы 52 минуты назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Финальные окружные соревнования, собравшие стрелков из пневматической винтовки, состоялись 24 марта в Московском городском стрелково-спортивном клубе. Представители района завоевали третье место в общекомандном зачете.
По словам сотрудников стрелково-спортивного клуба, мероприятие является частью комплексной спартакиады пенсионеров города Москвы. Участники из Таганского района в составе сборной команды проходили подготовку на базе Государственного бюджетного учреждения Центр досуга «Перекресток».
Администрация клуба поздравила команду с достойным выступлением и отличным результатом. Жители района пожелали участникам новых достижений.
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