Какие команды покинут КХЛ после сезона-2017/18

28 марта совет директоров будет резать по живому. Или не будет?

В среду, 28 марта, в Москве состоится заседание совета директоров КХЛ, на котором будет принято решение о том, какие клубы исключить из числа участников лиги и делать ли это вообще. В последнее время ходят самые разные слухи и выдвигаются различные версии. Основной является та, согласно которой Континентальная лига расстанется с «Ладой» и «Югрой». Есть вариант, при котором рангом ниже опустится только ханты-мансийский коллектив, а вот сохранить прописку в КХЛ обеим командам вряд ли удастся.

«Югра»

Практически нет сомнений, что югорчане покинут КХЛ. С тонущего корабля убежал даже генеральный менеджер клуба Евгений Хацей , перешедший на работу в «Авангард». В Омске Хацей будет помогать новоиспечённому президенту клуба Максиму Сушинскому

Почему «Югру» должны оставить в КХЛ Ханты-мансийской хоккейной школе 10 лет, она развивается семимильными шагами. Почти в каждом возрасте есть «сборники», на сегодняшний день у «Мамонтов Югры» восемь человек в сборных. Плюс сама команда удачно выступает в МХЛ, она собрана из воспитанников ДЮСШ, в которой занимаются дети из всего округа. В нынешнем сезоне в состав «Югры» поднимали 15 человек из Молодёжной хоккейной лиги. К примеру, Павел Шэн Кирилл Беляев плотно закрепились в первой команде. «Югра» воспитывает хоккеистов и для топ-клубов. Так, Данила Галенюк уже дебютировал за СКА.

Ханты-мансийский автономный округ — огромный по своим размерам, кроме «Югры», в регионе больше нет профессиональных хоккейных команд. Конечно, лишать целый регион клуба — не лучшее решение. За счёт «Югры» увеличилось число желающих отдать своих детей заниматься хоккеем. В случае, если Ханты-Мансийск уберут из лиги, цифры могут стать печальными.

«Нефтяных» денег в «Югре» почти не видят, все они уходят в Москву и Санкт-Петербург. Других предприятий, кроме нефтедобывающей отрасли, в регионе практически нет, однако клуб всё равно не отчаивается и старается искать средства для существования.

Почему «Югру» не должны оставлять в КХЛ Большая проблема с ТВ-трансляциями игр из Ханты-Мансийска, по-прежнему нет HD-показов. Бюджет команды в сезоне-2017/18 составлял 471 419 835 рублей включая бонусы. Меньше было только у «Адмирала» и «Лады». Серьёзно упала и посещаемость домашних матчей «Югры». К примеру, на «Мамонтов Югры», удачно выступающих в МХЛ, народ ходит, а вот на первую команду приходит в среднем 2873 человека, то бишь гораздо меньше ожидаемого. Полупустые трибуны — серьёзный минус.

Плохая посещаемость во многом связана со слабыми результатами команды. В начале сезона клуб был похож на пристанище для игроков, которых никуда, кроме «Югры», не берут. Не спасал даже тренерский талант Игоря Захаркина , вскоре покинувшего Ханты-Мансийск. Однако пришедший ему на смену Анатолий Емелин сотворить чудо не сумел. О плей-офф югорчане, попадавшие туда два раза в своей истории выступления в лиге, на сей раз могли только мечтать. Зато молодёжи дали шанс, наконец-то разогнав из состава тех, кому давно пора вешать коньки на гвоздь. Голодные до побед ребята начали биться, но стало слишком поздно. Налицо стратегическая ошибка в управлении клубом.

«Лада»

Шансы «Лады» сохранить прописку в лиге оцениваются как более высокие. Однако, если та же «Северсталь» на 99% гарантировала себе дальнейшее выступление в КХЛ, выйдя в плей-офф и проведя отличную работу по всем направлениям, то Тольятти по-прежнему рискует отправиться в ВХЛ.

Почему «Ладу» должны оставить в КХЛ «Лада» — команда с огромной историей. Первый немосковский чемпион страны, команда, подарившая России целую плеяду талантливых игроков, ковавших славу отечественного хоккея. Вспоминаются времена, когда клубом руководил Пётр Воробьёв , как никто иной умевший работать с молодёжью и давать результат. «Лада» всегда имела свой стиль, свою манеру игры.

Сейчас у Тольятти всё в порядке с заполняемостью арены. Этот фактор является одним из главных в специальном рейтинге КХЛ. В среднем на матч «Лады» приходит 5455 человек при вместимости арены в 6000 человек. Болельщик не оставляет команду, даже несмотря на слабый результат.

Ко всему прочему, руководство клуба нашло деньги и заявило, что в следующем сезоне бюджет «автозаводцев» будет серьёзно увеличен. Он составит не менее 800 млн рублей. Цифры солидные, на них можно серьёзно укрепить состав. Это тоже большой плюс, который нельзя не учитывать. Ко всему прочему, все домашние матчи «Лады» показывают в HD-качестве.

Почему «Ладу» не должны оставлять в КХЛ «Лада», как и «Югра», стала главным аутсайдером нынешнего сезона. Тольяттинцы тоже оказались на дне турнирной таблицы, лишились шансов на плей-офф, а их серии из поражений порой выглядели ужасающе. Именно из-за низких спортивных результатов к «автозаводцам» и выдвигались основные претензии.

Порой казалось, что главный тренер команды Артис Аболс полностью потерял нити управления командой, но руководство настойчиво не увольняло латвийского специалиста, за что клуб и поплатился. Отставка Аболса напрашивалась давно, хотя стоит отметить, что в лазарете «Лады» весь сезон находилось от шести до восьми человек. При короткой скамейке это сильно бьёт по результату. Но с этим тренером будущее «автозаводцев» всё равно туманное. Если «Лада» хочет встать на новый путь, поставить перед собой серьёзные задачи и сделать качественный игровой рывок, ей надо всерьёз задуматься о привлечении грамотного, сильного и опытного тренерского штаба.