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Годовая прибыль ФК «Борнмут» Максима Дёмина выросла в 4 раза — до $19,8 млн
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Годовая прибыль ФК «Борнмут» Максима Дёмина выросла в 4 раза — до $19,8 млн 

Rambler News Service 48 минут назад
Чистая прибыль английского футбольного клуба «Борнмут» за 2017 финансовый год (завершился 30 июня) составила 13,991 млн фунтов стерлингов ($19,778 млн), увеличившись в годовом выражении в 4 раза, следует из отчетности клуба.
Выручка клуба увеличилась на 55,2% до $192,9 млн Рост доходов клуба обусловлен в первую очередь увеличением средств, распределенных Английской премьер-лигой, которые та получает за продажу прав на трансляцию АПЛ — за 2017 год лига выделила клубу $175,5 млн против $105,4 млн  Доходы от продажи билетов составили $7,3 млн, от спонсоров — $5,15 млн, от продажи атрибутики — $1,49 млн  По итогам сезона 2016/17 клуб занял 9-е место в Английской премьер-лиге. В текущем сезоне команда занимает 10 место.
Российский предприниматель Максим Демин приобрел клуб в 2011 году.
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