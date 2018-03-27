Открытый ринг по ММА среди новичков

15 апреля 2018 г. в Клубе Единоборств FIGHTPRO в г. Екатеринбург, состоится большой открытый ринг по ММА среди новичков 18+.

В соревнованиях могут принять участие все желающие.

Все участники будут награждены дипломами, медалями и призами от спонсоров

Квалифицированное судейство.

Место проведения: Екатеринбург, улица Крестинского, 59/1 (метро Ботаническая)

Программа турнира:

10.00 — 11.00 — Регистрация и взвешивание спортсменов.

11.00 — 12.00 — Мандатная комиссия и жеребьёвка.

12:00 — Старт.

Возрастные категории:

Мужчины от 18 лет и старше.

Весовые категории:

61, 66, 70, 77, 84, 93 кг. (допуск 500 грамм).

Стартовый благотворительный взнос на участие в соревнованиях спортсменов всего 300 рублей с участника.

Для регистрации при себе необходимо иметь:

паспорт или другой документ удостоверяющий личность.

спортивная страховка от несчастных случаев либо расписка (форма предоставляется при регистрации на взвешивании).

Положение о турнире.

Количество мест ограничено, заявки принимаются до достижения максимального числа участников.

Предварительные заявки на участие принимаются в личные сообщения группы FIGHTPRO ЕКАТЕРИНБУРГ ВКонтакте до 23:00 13 апреля.

Изображение:

Адрес:

Текст адреса:

ул. Крестинского, 59/1 Центр карты:

56.79407556789763,60.63402699999996

Масштаб карты:

Координаты точки:

56.794075,60.634027

Дата:

воскресенье, апреля 15, 2018

Комментарий к дате:

10:00 Стоимость:

300 рублей для участников

Ссылка на регистрацию:

https://vk.com/fightproekb

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