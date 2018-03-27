15 апреля 2018 г. в Клубе Единоборств FIGHTPRO в г. Екатеринбург, состоится большой открытый ринг по ММА среди новичков 18+.
В соревнованиях могут принять участие все желающие.
Все участники будут награждены дипломами, медалями и призами от спонсоров
Квалифицированное судейство.
Место проведения: Екатеринбург, улица Крестинского, 59/1 (метро Ботаническая)
Программа турнира:
10.00 — 11.00 — Регистрация и взвешивание спортсменов.
11.00 — 12.00 — Мандатная комиссия и жеребьёвка.
12:00 — Старт.
Возрастные категории:
Мужчины от 18 лет и старше.
Весовые категории:
61, 66, 70, 77, 84, 93 кг. (допуск 500 грамм).
Стартовый благотворительный взнос на участие в соревнованиях спортсменов всего 300 рублей с участника.
Для регистрации при себе необходимо иметь:
паспорт или другой документ удостоверяющий личность.
спортивная страховка от несчастных случаев либо расписка (форма предоставляется при регистрации на взвешивании).
Положение о турнире.
Количество мест ограничено, заявки принимаются до достижения максимального числа участников.
Предварительные заявки на участие принимаются в личные сообщения группы FIGHTPRO ЕКАТЕРИНБУРГ ВКонтакте до 23:00 13 апреля.
Изображение:
Адрес:
Текст адреса:
ул. Крестинского, 59/1 Центр карты:
56.79407556789763,60.63402699999996
Масштаб карты:
Координаты точки:
56.794075,60.634027
Дата:
воскресенье, апреля 15, 2018
Комментарий к дате:
10:00 Стоимость:
300 рублей для участников
Ссылка на регистрацию:
https://vk.com/fightproekb
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