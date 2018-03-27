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Британскую паралимпийку в самолёте заставили публично доказать наличие инвалидности
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Британскую паралимпийку в самолёте заставили публично доказать наличие инвалидности 

RT на русском 18 минут назад
Британская легкоатлетка, участница Паралимпиады-2012 София Уорнер вынудили публично показать свою инвалидность во время перелёта. «Раньше я не жаловалась в Twitter, но инцидент с принуждением доказывать мою инвалидность во время рейса был просто опустошающим», — написала спортсменка в своём микро-блоге.
В комментариях к своей записи она пояснила что произошло на борту самолёта. «Мне сказали «Вы выглядите вполне нормально. Зачем вам нужна помощь». Я плакала всю дорогу домой. Даже не знаю куда можно пожаловаться», — написала спортсменка.
43-летняя Уорнер родилась с церебральным параличем, которые ограничивает подвижность её ног и левой руки. Ранее на Украине заявили об отсутствии фейр-плей на Паралимпиаде-2018.
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