Участнице Паралимпиады-2012 пришлось публично доказывать свою инвалидность

Британская легкоатлетика София Уорнер, выступавшая на Паралимпиаде-2012, оказалась в центре неприятного инцидента.

Ей пришлось публично доказать свою инвалидность на борту самолёта. 43-летняя Уорнер испытывает проблемы с подвижностью ног по причине церебрального паралича.

«Раньше я никогда не жаловалась посредством социальных сетей. Инцидент с принуждением доказать свою инвалидность был опустошающим. Мне сказали, что я выгляжу нормально, и отказались помогать. Я плакала на протяжении всего полёта. Не знаю, кому можно пожаловаться», — написала британка в своём «твиттере».