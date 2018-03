Терпение Коди. Лидер «ПАРМЫ» рассказал, что родители не отпускали его в РФ

«Терпение и труд всё перетрут» — пожалуй, эта русская пословица идеально описывает образ жизни и мировоззрение американского легионера «ПАРМЫ» Коди Миллера-Макинтайера. 23-летний баскетболист, усиливший пермский клуб перед сезоном, с ходу стал одним из лидеров команды и главных открытий Единой лиги ВТБ.

Когда во время беседы Коди перевели нашу известную пословицу на английский, он удовлетворённо закивал головой: «Да-да, в самую точку!»

Движение вверх

Коди было три-четыре года, когда папа купил ему мини-кольцо и небольшой баскетбольный мяч. Так и началась его спортивная карьера, которая в итоге привела в Пермь.

«Когда был маленький, папа любил делать слэм-данки (бросок в кольцо сверху. — Ред.), перепрыгивая через меня. Для него это был некий ритуал, он делал их каждый день», — вспоминает Коди.

Александр Переверзев, «АиФ-Прикамье»: Сейчас, наверное, ты через него прыгаешь?

— Нет, отец сейчас не согласится играть со мной (улыбается).

— Когда понял, что баскетбол в твоей жизни — это всерьёз, что он может стать профессией?

— Осознал, что баскетбол важен для меня, когда мне было лет 15-16. В то время я дружил с ребятами постарше, и мои товарищи воровали спортивную одежду из магазинов. Тоже захотелось в этом поучаствовать. В итоге несколько моих приятелей попались. Хотя я сам не попался на воровстве, но в школе узнали, что дружил с этими ребятами. Меня вызвали к руководству школы, спросили, воровал ли я из магазинов. Конечно, я мог соврать, тем более что доказательств на меня не было. Но я сказал правду. После этого тренер выгнал меня из школьной баскетбольной команды. И когда я увидел реакцию окружающих, переставших верить в меня, решивших, что я бесполезный человек, то понял, что баскетбол важен для меня. После того случая некоторые учителя стали хуже ко мне относиться, рассказывали всему классу, почему меня исключили из баскетбольной команды. Посчитал, что это несправедливо, и попросил маму перевести меня в другую школу — христианскую. Там сразу признался, почему перешёл к ним. Вскоре стал выступать за местную команду. Через полтора года перевёлся в военную академию, где конкуренция в баскетбольной команде была выше. Там провёл год и поступил в колледж.

— Ты выступал в команде университета Уэйк-Форест, за которую в разные годы играли такие известные баскетболисты, как Магси Богз, Крис Пол Тим Данкан . Почему после четырёх лет в университетской команде решил уехать в Европу, а не попробовал пробиться в НБА?

— Во время последнего сезона, когда я играл за студенческую команду, сильно травмировал голеностоп. И после травмы не успел восстановиться, поэтому моя игровая статистика была неважная. Это не позволило мне попасть на драфт новичков НБА. После окончания сезона, правда, была возможность остаться в фарм-клубе «Далласа Маверикс». Но у меня уже был свой бизнес по производству одежды под брендом Patience (в переводе с английского — терпение. Прим. ред.), и мне нужны были деньги на его развитие. Поэтому решил поехать выступать в Европу. Но не только деньги стали причиной переезда. Терпение — важный принцип моего мировоззрения, моя философия. И переезд в Европу — сначала в Бельгию, а потом в Пермь — воспринимаю в этом ключе. Считаю, что терпение поможет мне вернуться в США и попасть в команду НБА. Мечтаю играть в сильнейшей баскетбольной лиге мира.

Поругался с родителями

— Как возник вариант с «ПАРМОЙ» и долго ли думал над предложением выступать за пермскую команду?

— Я неплохо провёл сезон в Бельгии (стал лучшим снайпером и ассистентом в чемпионате. — Авт.), и моя статистика привлекла скаутов. Поступали предложения от разных команд, но в итоге выбирал между французским клубом «Ле Портель» и «ПАРМОЙ». Родители и друзья — все меня отговаривали ехать в Россию. Меня же, наоборот, этот вызов привлекал. Чем больше меня отговаривали, тем сильнее я склонялся к выбору «ПАРМЫ».

— Почему родители были против?

— Они слишком много смотрят ТВ, и у них сложилось предвзятое мнение о России. Тем более сегодня такие непростые отношения между президентами наших стран. Исходя из рассказов в СМИ, они были уверены, что в России опасно жить. И когда спустя неделю раздумий я заявил им, что еду в Пермь выступать за «ПАРМУ», они испугались. Мы даже поругались из-за того, что с ними не посоветовался.

Сам я телевизор не смотрю, далёк от политики, меня это не интересует. Приехал в Россию просто потому, что захотел попробовать свои силы, хотя ничего не знал о вашей стране. И, знаете, люди, которых здесь встретил, а с кем-то уже и подружился, в десять раз сильнее меня поддерживают, чем в Штатах.

— Ваши родители недавно прилетали в Пермь.

— Да, и увидели настоящую Россию, а не в телевизоре. Они реально наслаждались каждым днём, проведённым в Перми. Показал им свою обычную жизнь, кафе и рестораны, в которые хожу, познакомил с друзьями. Папа с мамой увидели, что быть американцем в России — это нормально и неопасно. И теперь они гордятся моим решением приехать сюда.

— Что больше всего поразило в Перми?

— Как у вас холодно! Сейчас немного привык к зимней температуре, но когда только наступили холода, подумал, что не выдержу. И это ещё, как мне сказали, в этом году в Перми мягкая зима.

Сначала было слово

— Помимо баскетбола ты развиваешь бизнес по выпуску одежды под собственным брендом Patience. Как пришла эта идея?

— После окончания колледжа с друзьями решили открыть своё дело. Долго обсуждал с ними и вёл внутренние диалоги с самим собой, чем мы можем заниматься. И сначала было слово «patience» — терпение. Оно пришло мне из баскетбола. Как я уже сказал, это моя философия, важная часть образа жизни и мышления. И эту мысль хочу донести до людей. С друзьями решил сделать из этого бренд. Начинали с производства футболок. Дело пошло, увидел доброжелательную реакцию людей и вскоре решил выпускать под этим брендом другую одежду — кофты, толстовки, куртки, компрессионную одежду для спорта.

— Чем именно ты занимаешься в этом бизнесе? Где находится производство?

— Так получилось, что сейчас я веду его один. У меня есть ассистентка в Бельгии. Познакомились с ней, когда там играл. Она помогает вести медиаресурсы, отправляет образцы одежды. Советуюсь с ней по поводу дизайна, фотосессий. Недавно была съёмка в Перми. Она мне подсказывала, как её провести. Я выбираю материал, ткани, цвет, разрабатываю дизайн для одежды. Производства находятся в разных местах — есть две площадки в США, одна — в Пакистане. Сейчас выпуск каких-то вещей заказываю в Перми. Собираюсь, кстати, выпустить линейку одежды с русским словом «Терпение».

Повторю, для меня это не просто бизнес. Хочется, чтобы человека, купившего мою одежду, она мотивировала. У тебя не задался день, одолевают проблемы, стресс. И Patience подсказывает тебе: «Расслабься, будь терпелив, делай то, что нужно и должно, и всё наладится».

Сейчас для меня на первом месте баскетбол. А после завершения спортивной карьеры, думаю, бизнес по выпуску одежды станет занятием номер один для меня.

I don’t think words can express how excited I am about my brand @patience_induetime first official collaboration with the Russian basketball brand @combasket! Follow @combasket & @patience_induetime for more updates for our collab!

Публикация от Codi Miller-McIntyre (@codityree) 1 Фев 2018 в 7:56 PST — Говорят, что по ходу этого сезона тебе поступали предложения от клубов из Греции и Израиля. Почему решил остаться в «ПАРМЕ»?

— Предложения были, но я не из тех людей, кто может бросить команду посреди сезона. Это как с другом: только подружился, и вдруг его тебе нужно бросить. Это не для меня. И уезжать только ради денег — неправильно. Нужно доделать начатое и попасть с «ПАРМОЙ» в плей-офф. Это станет, мне кажется, великолепным подарком для всего города. Со своей стороны делаю всё, чтобы попасть в плей-офф Единой лиги ВТБ.

— В нулевые за ЦСКА успешно играл твой соотечественник Джон Роберт Холден , который в итоге получил российское гражданство и помог нашей сборной победить на чемпионате Европы-2007. Если не удастся пробиться в НБА, готов ли повторить его путь?

— Не знаю, в жизни всё может быть. Но точно скажу, что не буду получать паспорт только ради баскетбола. Для этого должна быть более веская причина. Например, если встречу здесь девушку — любовь всей своей жизни. Тогда всё может быть.

— А сейчас сердце Коди свободно?

— Да, сейчас ни в кого не влюблён.