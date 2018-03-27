Весенние старты на Уктусе

31 марта на заснеженных склонах Уктуса состоятся «Весенние старты», организованные БФ «Спорт мечты» и ООО «Уктусский спортивный комплекс».

В программе мероприятия

10:00 параллельный слалом. Участвуют дети клуба «Олимпионик» и их родители.

12:00 костюмированное шоу. Участвуют все желающие в карнавальных костюмах. Массовый спуск участников в карнавальных костюмах с горы «Лысая».

13:00 награждение участников параллельного слалома.

13:30 вручение призов за лучшие карнавальные костюмы.

Мероприятие продлится до 15 часов. Вход свободный.

Поднимите себе настроение, проявите креатив, приходите в веселых и неожиданных карнавальных костюмах!

Изображение:

Адрес:

Текст адреса:

ул. Зимняя, 27, ГЛК Уктус

Центр карты:

56.77428806793725,60.645821500000025

Масштаб карты:

Координаты точки:

56.774288,60.645822

Дата:

суббота, марта 31, 2018

Комментарий к дате:

10:00 Стоимость:

Вход свободный

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