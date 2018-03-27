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Весенние старты на Уктусе
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Весенние старты на Уктусе 

Overtime.life 34 минуты назад
Фото: Overtime.life
31 марта на заснеженных склонах Уктуса состоятся «Весенние старты», организованные БФ «Спорт мечты» и ООО «Уктусский спортивный комплекс».
В программе мероприятия
10:00 параллельный слалом. Участвуют дети клуба «Олимпионик» и их родители.
12:00 костюмированное шоу. Участвуют все желающие в карнавальных костюмах. Массовый спуск участников в карнавальных костюмах с горы «Лысая».
13:00 награждение участников параллельного слалома.
13:30 вручение призов за лучшие карнавальные костюмы.
Мероприятие продлится до 15 часов. Вход свободный.
Поднимите себе настроение, проявите креатив, приходите в веселых и неожиданных карнавальных костюмах!
Изображение:
Адрес:
Текст адреса:
ул. Зимняя, 27, ГЛК Уктус
Центр карты:
56.77428806793725,60.645821500000025
Масштаб карты:
Координаты точки:
56.774288,60.645822
Дата:
суббота, марта 31, 2018
Комментарий к дате:
10:00  Стоимость:
Вход свободный
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