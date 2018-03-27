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Антон Алиханов прокомментировал сообщения о вбросах на выборах в Советске
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Антон Алиханов прокомментировал сообщения о вбросах на выборах в Советске 

Вести Калининград 27 минут назад
Фото: Вести Калининград
Губернатор Калининградской области прокомментировал сообщения о вбросах на избирательных участках в Советске во время выборов президента РФ 18 марта. Если факт нарушения будет доказан, виновные должны понести уголовное наказание, сказал сегодня, 27 марта, глава региона журналистам после оперативного совещании в областном правительстве.
«Мы с вами все имеем глаза и уши и видим, что произошло, и реагируем в правовом поле. Кто-то, знаете, «перестарался». Он должен понести, в том числе, и уголовную ответственность, если будет доказано, что имели место эти факты. Самое главное — правильная реакция на это. Мне кажется, что мы (правительство Калининградской области — прим. ред.), Дума, и Облизбирком совершенно правильно отреагировали на это», — сказал Антон Алиханов.
Напомним, ранее региональная Избирательная комиссия обратилась в суд об отмене итогов голосования на избирательных участках №572 и №576 в Советске. Такое решение было принято в связи с появившимися в интернете видеороликами, которые содержат фрагменты трансляции голосования и подсчёта голосов. Действия, которые сняты на видео, могут быть квалифицированы как вброс избирательных бюллетеней.
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