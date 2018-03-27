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Сборная Украины победила Японию в товарищеском матче
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Сборная Украины победила Японию в товарищеском матче 

Чемпионат.com 21 минуту назад
Сборная Украины одержала победу над Японией в товарищеском матче. Встреча прошла в Льеже (Бельгия) на стадионе «Морис Дюфран» и завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Андрея Шевченко.
На 21-й минуте Ярослав Ракицкий пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Наомити Уэда неудачно подставил голову и мяч в итоге полетел под перекладину, что помешало Эйдзи Кавасиме выручить свою команду. В конце первого тайма с левого фланга со стандарта последовала подача в центр штрафной площади от Гаку Сибасаки, Томоаки Макино головой пробил по воротам, Андрей Пятов добрался до мяча, но спасти сборную не смог.
На 69-й минуте Евгений Коноплянка с левого фланга вошёл в штрафную площадь и выполнил передачу к линии штрафной, Александр Караваев удачно набежал на мяч и точно пробил в угол ворот.
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