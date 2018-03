Роналдиньо рассказал о несостоявшемся переходе в «Манчестер Юнайтед»

«В 2003 году я почти перешёл в „МЮ“. Я уже уладил почти все детали контракта с „Юнайтед“, мой трансфер мог состояться в течение ближайших двух суток. Но мне позвонил Сандро Росель и сказал, что он будет участвовать в выборах президента „Барсы“. А я ему обещал, что перейду в „Барсу“, если он станет президентом. Это были быстрые переговоры. Я сказал „МЮ“, что предпочёл „Барселону“. Это было правильное решение» — приводит слова Роналдиньо Four Four Two.

В итоге бразилец провёл на «Камп Ноу» пять лет (2003-2008) и выиграл с «сине-гранатовыми» 5 трофеев, включая две Примеры и Лигу Чемпионов.