Ещё
Роналдиньо рассказал о несостоявшемся переходе в «Манчестер Юнайтед»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Роналдиньо рассказал о несостоявшемся переходе в «Манчестер Юнайтед» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
«В 2003 году я почти перешёл в „МЮ“. Я уже уладил почти все детали контракта с „Юнайтед“, мой трансфер мог состояться в течение ближайших двух суток. Но мне позвонил Сандро Росель и сказал, что он будет участвовать в выборах президента „Барсы“. А я ему обещал, что перейду в „Барсу“, если он станет президентом. Это были быстрые переговоры. Я сказал „МЮ“, что предпочёл „Барселону“. Это было правильное решение» — приводит слова Роналдиньо Four Four Two.
В итоге бразилец провёл на «Камп Ноу» пять лет (2003-2008) и выиграл с «сине-гранатовыми» 5 трофеев, включая две Примеры и Лигу Чемпионов.
Soccer News: последние новости
Карпин не будет отвечать Дзюбе "Вест Бромвич" находится на грани финансового краха Наставник "Ромы" поделился ожиданиями от противостояния с "Барселоной"
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британцы раскрыли детали бойкота ЧМ-201849
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Шипулина заподозрили в использовании допинга66
Стал известен стартовый состав сборной России по футболу2
Украинский спортсмен стал выступать за Россию31
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение