В копилке — 28 медалей. Сборная ноябрьского «Факела» обошла соперников на татами

В Ноябрьске прошел всероссийский турнир Федерации спортивного контактного карате России, организованный при поддержке компании «Газпром добыча Ноябрьск».

В соревнованиях приняли участие 10 команд, среди них — 4 сборные Ноябрьска: «89 Легион», «Зал драконов», «Рукопашный бой» и представляющие « Газпром добыча Ноябрьск» каратисты культурно-спортивного комплекса «Факел». Всего турнир объединил около 130 спортсменов от 6 до 17 лет.

В течение двух дней на татами шли поединки за призовые места. Несмотря на участие в турнире сильнейших представителей спортивных клубов Москвы, Кемерово, Краснодарского края, сборная ООО «Газпром добыча Ноябрьск» показала лучший общекомандный результат. Кроме того, каратисты компании неоднократно поднимались на пьедестал в личном зачете. Они завоевали 13 золотых, 9 серебряных и 6 бронзовых медалей, — сообщает пресс-центр ООО «Газпром добыча Ноябрьск».