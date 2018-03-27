ВОБ: У российских фанатов интереса к журналисткам нет

Бразильские спортивные журналистки выступили против домогательств и оскорблений со стороны болельщиков. 52 бразильянки организовали движение #deixaelatrabalhar («Пусть она делает свою работу»). Кампанию запустили показом видеоролика на стадионе Маракана в Рио-де-Жанейро, где собрались 79 тысяч болельщиков, сообщает Би-би-си.

В эфире НСН президент Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин предположил, что в России такое движение не приживется.

«Во-первых, у нас в стране в принципе меньше спортивных журналистов женского пола. Плюс они реже обозревают. Я вот даже с ходу не припомню фамилии журналисток, которые обозревают футбол или хоккей, наиболее популярные и массовые игровые виды спорта. Поэтому я думаю, что в нашей стране история довольно неактуальная», — отметил Шпрыгин.

Однако президент ВОБ отметил, что отношения журналистов и болельщиков бывают разными.

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