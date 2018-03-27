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Назначен новый руководитель судейского корпуса Дагестана по вольной борьбе
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Назначен новый руководитель судейского корпуса Дагестана по вольной борьбе 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Назначен новый руководитель судейского корпуса Дагестана по вольной борьбеНовым руководителем дагестанского корпуса судей по вольной борьбе стал арбитр международной категории Магомедрасул Гадисов.
Кандидатура Гадисова была поддержана его коллегами и руководством республиканского Минспорта на заседании федерации спортивной борьбы Дагестана.
«Что касается дальнейших задач, которые стоят передо мной, то надо направить усилия на укрепление судейского корпуса республики. По спискам в нём значится 51 арбитр, из них привлекаются для обслуживания республиканских соревнований около 35 рефери. Это немало, но надо работать на перспективу, привлекая к судейству новых людей, и, прежде всего, молодежь», — прокомментировал свое назначение Гадисов.
Опыт судейства Магомедрасула Гадисова — 18 лет. Статус рефери международной категории дагестанский арбитр получил в 2006 году. Он также является старшим тренером в махачкалинской школе высшего спортивного мастерства. Фото: Минспорт РД
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