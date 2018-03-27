Назначен новый руководитель судейского корпуса Дагестана по вольной борьбе

Назначен новый руководитель судейского корпуса Дагестана по вольной борьбеНовым руководителем дагестанского корпуса судей по вольной борьбе стал арбитр международной категории Магомедрасул Гадисов.

Кандидатура Гадисова была поддержана его коллегами и руководством республиканского Минспорта на заседании федерации спортивной борьбы Дагестана.

«Что касается дальнейших задач, которые стоят передо мной, то надо направить усилия на укрепление судейского корпуса республики. По спискам в нём значится 51 арбитр, из них привлекаются для обслуживания республиканских соревнований около 35 рефери. Это немало, но надо работать на перспективу, привлекая к судейству новых людей, и, прежде всего, молодежь», — прокомментировал свое назначение Гадисов.

Опыт судейства Магомедрасула Гадисова — 18 лет. Статус рефери международной категории дагестанский арбитр получил в 2006 году. Он также является старшим тренером в махачкалинской школе высшего спортивного мастерства. Фото: Минспорт РД