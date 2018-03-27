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Футболист «Вест Хэма» Нобл: не хочу повторения инцидента на матче с «Бёрнли»
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Футболист «Вест Хэма» Нобл: не хочу повторения инцидента на матче с «Бёрнли» 

Р-Спорт 1 час назад
Капитан лондонского футбольного клуба «Вест Хэм Юнайтед» Марк Нобл обратился к фанатам команды с просьбой воздержаться от нарушения порядка на оставшихся домашних матчах чемпионата Англии в нынешнем сезоне, потому что он больше не желает видеть сцены, подобные произошедшим на встрече с «Бёрнли».
Встреча между «Вест Хэмом» и «Бёрнли» прошла в Лондоне 10 марта и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. По ходу матча несколько фанатов хозяев прорвались на поле, а еще большая группа болельщиков пыталась атаковать VIP-ложу «молотков», где игру смотрел совладелец клуба Дэвид Салливан. По итогам расследования беспорядков около 20 фанатов «Вест Хэма» получили пожизненный запрет на посещение матчей.
"У нас есть восемь матчей в премьер-лиге в нынешнем сезоне, и если мы выиграем три или четыре из них, то должны достичь цели сохранения места в высшем дивизионе. Пять из восьми матчей пройдут в Лондоне, и благодаря вашей энергии и поддержке у нас будет больше шансов на успех. Наша последняя домашняя игра с «Бёрнли» была для меня одним из самых жутких дней за почти 20 лет в «Вест Хэме», я больше не хочу видеть подобные сцены. Об этом дне никто из нас не сможет вспомнить с гордостью", — говорится в обращении Нобла на официальном сайте «Вест Хэма».
"Нам нужно, чтобы вы все были вместе и заодно с командой, потому что позитивные эмоции действительно вдохновляют игроков. С другой стороны, негатив может повлиять на концентрацию и уверенность игроков, как, я думаю, и было во втором тайме матча с «Бёрнли». Я могу понять разочарование, которое вы испытываете. В этом сезоне все было не так, как мы надеялись. Но я прошу вас проявить всю страсть, чтобы помочь нам завершить сезон в статусе команды премьер-лиги, а потом мы можем все переоценить летом", — добавил капитан.
"Вест Хэм" идет на 17-м месте в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 30 очков после 30 матчей, и опережает занимающий 18-ю строчку в «зоне вылета» «Саутгемптон» на 2 очка.
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