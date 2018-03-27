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«Мы привлекли к ответственности тех, кто управляет полигоном» ‐ губернатор Подмосковья о ситуации с «Ядрово»
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«Мы привлекли к ответственности тех, кто управляет полигоном» ‐ губернатор Подмосковья о ситуации с «Ядрово» 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
Глава Волоколамского района привлек к ответственности управляющих полигоном «Ядрово». Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Первым делом, что сделал глава Волоколамского района — привлек к ответственности тех, кто управляет полигоном. Это принуждение их к активным мероприятиям по сбору фильтрата, по дегазации, и самое главное — выделение денег Все это стоит порядка 120-140 миллионов рублей
— Андрей Воробьев
Ранее стало известно, что временный резервуар будет готов для введения в эксплуатацию уже 28 марта на полигоне «Ядрово».
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