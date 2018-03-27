«Мы привлекли к ответственности тех, кто управляет полигоном» ‐ губернатор Подмосковья о ситуации с «Ядрово»

Первым делом, что сделал глава Волоколамского района — привлек к ответственности тех, кто управляет полигоном. Это принуждение их к активным мероприятиям по сбору фильтрата, по дегазации, и самое главное — выделение денег Все это стоит порядка 120-140 миллионов рублей

— Андрей Воробьев

Ранее стало известно, что временный резервуар будет готов для введения в эксплуатацию уже 28 марта на полигоне «Ядрово».