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Гендиректор «Тосно» заявил о попытках нормализовать ситуацию с долгами клуба
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Гендиректор «Тосно» заявил о попытках нормализовать ситуацию с долгами клуба 

Газета.Ru 15 минут назад
Фото: Газета.Ru
Генеральный директор футбольного клуба «Тосно» Вячеслав Матюшенко сообщил, что не знает, когда клуб решит финансовые проблемы и погасит все долги. Его слова приводят "РИА Новости".
"Не могу сказать, когда будет решена ситуация. Есть проблема, все ее прекрасно знают", — заявил чиновник.
Матюшенко также добавил, что ситуацию пытаются разрешить.
"Пытаемся нормализовать ситуацию, обещает губернатор помочь. Но пока ситуация такова: есть задолженности, но мы продолжаем тренироваться и готовиться", — сказал Матюшенко по телефону.
Ранее палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретила «Тосно» регистрировать новых футболистов из-за долгов перед бывшими игроками клуба.
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