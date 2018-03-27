Гендиректор «Тосно» заявил о попытках нормализовать ситуацию с долгами клуба 

Генеральный директор футбольного клуба «Тосно» Вячеслав Матюшенко сообщил, что не знает, когда клуб решит финансовые проблемы и погасит все долги. Его слова приводят "РИА Новости".
"Не могу сказать, когда будет решена ситуация. Есть проблема, все ее прекрасно знают", — заявил чиновник.
Матюшенко также добавил, что ситуацию пытаются разрешить.
"Пытаемся нормализовать ситуацию, обещает губернатор помочь. Но пока ситуация такова: есть задолженности, но мы продолжаем тренироваться и готовиться", — сказал Матюшенко по телефону.
Ранее палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретила «Тосно» регистрировать новых футболистов из-за долгов перед бывшими игроками клуба.