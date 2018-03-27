Баскетболистки из Восточного Дегунина взяли золото на «Турнире трех сборных»

В Тимирязевской школе олимпийского резерва № 71 в Восточном Дегунине 23 марта состоялся международный «Турнир трех сборных», в котором приняли участие баскетбольные команды из Южной Кореи (Сеул), Израиля (Нетания) и России (Москва).

Представительницы Москвы — ученицы школы № 71 — получили на нем золото. Об этом сообщила директор учреждения Ирина Понкратова.

— Девочки обыграли сборную Сеула со счетом 40:18, а затем и израильскую команду с разгромным счетом 44:13, — поделилась Понкратова. — Команда из Кореи, в свою очередь, обыграла сборную Израиля и заняла почетное второе место.

Понкратова выразила особую благодарность главному тренеру московской команды Валентине Муравской.

Напомним, Тимирязевская школа олимпийского резерва № 71 находится по адресу ул. 800-летия Москвы, д. 7б. (мю)