Юные шахматисты Лосинки успешно выступили на межрайонном турнире

Пятеро учеников одной из школ Лосиноостровского района — 1955-й — успешно представили родное учебное заведение на межрайонном шахматном турнире «Московский гамбит». Об этом сообщили в администрации школы.

— Это был прекрасный опыт — как для организаторов, так и для участников. Турнир теперь будет проводиться ежегодно, и на следующий год мы надеемся пройти в городской этап, — рассказади в школе № 1955.

Борьба состояла из семи напряженных партий. По результатам Арина Б. заняла второе место в категории 3–4 класс, девочки; Сергей Т. взял второе место в категории 5–6 класс, мальчики; Марк А. — третье место в категории 3–4 класс, мальчики. Наконец, Юрий К. занял седьмое место среди мальчиков 7–8 классов, а Тимофей М. — десятое место среди мальчиков 1–2 классов. (иб)