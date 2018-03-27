Ещё
Юные шахматисты Лосинки успешно выступили на межрайонном турнире
Далее:
Читайте также:
Ещё

Юные шахматисты Лосинки успешно выступили на межрайонном турнире 

Управа района Лосиноостровский 1 час назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Пятеро учеников одной из школ Лосиноостровского района — 1955-й — успешно представили родное учебное заведение на межрайонном шахматном турнире «Московский гамбит». Об этом сообщили в администрации школы.
— Это был прекрасный опыт — как для организаторов, так и для участников. Турнир теперь будет проводиться ежегодно, и на следующий год мы надеемся пройти в городской этап, — рассказади в школе № 1955.
Борьба состояла из семи напряженных партий. По результатам Арина Б. заняла второе место в категории 3–4 класс, девочки; Сергей Т. взял второе место в категории 5–6 класс, мальчики; Марк А. — третье место в категории 3–4 класс, мальчики. Наконец, Юрий К. занял седьмое место среди мальчиков 7–8 классов, а Тимофей М. — десятое место среди мальчиков 1–2 классов. (иб)
Управа района Лосиноостровский: последние новости
На Коминтерна покажут фильм Александра Митты Работа клуба «Лыжник» в Лосинке продлится до конца марта Концертная программа «Малиновый звон» состоялась на Магаданской
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британцы раскрыли детали бойкота ЧМ-201849
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Шипулина заподозрили в использовании допинга66
Стал известен стартовый состав сборной России по футболу2
Украинский спортсмен стал выступать за Россию31
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение