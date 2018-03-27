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Стал известен состав сборной России по футболу на матч с французами
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Стал известен состав сборной России по футболу на матч с французами 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Стал известен стартовый состав сборной России по футболу на товарищеский матч с командой Франции. Об этом сообщает пресс-служба российской команды.
Состав выглядит следующим образом: Андрей Лунев, Роман Нойштедтер, Владимир Гранат, Федор Кудряшов, Юрий Жирков, Александр Самедов, Александр Головин, Александр Ерохин, Алан Дзагоев, Алексей Миранчук, Федор Смолов.
По сравнению с игрой против сборной Бразилии, прошедшей в пятницу на московском стадионе «Лужники» и завершившейся победой бразильцев со счетом 3:0, главный тренер российской команды Станислав Черчесов сделал пять изменений: Лунев, Нойштедтер, Жирков, Ерохин и Дзагоев заменили Игоря Акинфеева, Илью Кутепова, Дмитрия Комбарова, Дениса Глушакова и Романа Зобнина.
Черчесов в понедельник на пресс-конференции объявил, что ворота в матче с французами будет защищать Лунев, а капитаном в отсутствие Акинфеева станет Смолов. Зобнин пропустит матч из-за травмы.
Встреча Россия — Франция пройдет на стадионе «Санкт— Петербург», начало в 18:50 мск.
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