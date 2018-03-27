Набиуллин: моя топ-мечта — это, конечно, мадридский «Реал»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Эльмир Набиуллин рассказал о своей главной мечте в футболе, самом ярком моменте в карьере и отношении к фристайлу. «Моя топ-мечта — это, конечно, мадридский »Реал“ . Но надо брать свою планку, чтобы её осуществить. Мой самый яркий момент — это когда я обыграл Фернандеса один в один и сделал голевую передачу.

Отношение к фристайлу? Думаю, он нужен и помогает игроку легче обращаться с мячом, чувствовать его", — сказал Набиуллин в программе YouTube-канала iFreestyle.