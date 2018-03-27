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Набиуллин: моя топ-мечта — это, конечно, мадридский «Реал»
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Набиуллин: моя топ-мечта — это, конечно, мадридский «Реал» 

Чемпионат.com 1 час назад
Защитник санкт-петербургского «Зенита» Эльмир Набиуллин рассказал о своей главной мечте в футболе, самом ярком моменте в карьере и отношении к фристайлу. «Моя топ-мечта — это, конечно, мадридский »Реал“. Но надо брать свою планку, чтобы её осуществить. Мой самый яркий момент — это когда я обыграл Фернандеса один в один и сделал голевую передачу.
Отношение к фристайлу? Думаю, он нужен и помогает игроку легче обращаться с мячом, чувствовать его", — сказал Набиуллин в программе YouTube-канала iFreestyle.
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