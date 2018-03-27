Семин: «Российским командам сложно соперничать с европейскими топ-клубами» 

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин не считает, что уровень российского футбола в последние годы упал.
— По коэффициентам УЕФА мы все также занимаем 6-е место. Португалия даже ниже нас в рейтинге. Вы, наверное, спрашиваете о нашем поражении от «Атлетико» в Лиге Европы? Объективно эта команда сильнее нас сейчас, но мы не заслуживали настолько тяжелого поражения. Это не оправдание, но объяснение: «Локо» только вкатывался в сезон, а у наших соперников он был в самом разгаре. Российским командам вообще очень сложно соперничать с топ-клубами из Европы, а с такими, как «Ницца» или «Лион» — вполне, — передает слова Семина корреспондент Sport24 Данила Игнатов.