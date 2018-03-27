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Хоккейный сезон закрыли в районе Бирюлево Западное
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Хоккейный сезон закрыли в районе Бирюлево Западное 

Управа района Бирюлево Западное 1 час назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Матч, приуроченный к закрытию хоккейного сезона, состоялся на катке с искусственным льдом по Востряковскому проезду 25 марта.
В минувшее воскресенье начинающие хоккеисты района Бирюлево Западное провели матч против столичной команды «Снежные Барсы». Участниками соревнований на льду стали ребята в возрасте 9-10 лет. По итогам встречи игроки района одержали победу со счетом 7:4.
— Быстрая, техничная игра держала в напряжении многочисленных зрителей от начала и до конца. Соперники не хотели уступать друг другу, и лишь в конце встречи хозяевам удалось склонить равновесие в свою сторону, — отмечается на сайте учреждения-организатора «НЕО-21 ВЕК».
Фото: ЦД «НЕО-21 ВЕК».
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