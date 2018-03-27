МИД Швеции: решение о возможном бойкоте ЧМ-2018 пока не принято

В пресс-службе министерства иностранных дел Швеции сообщили, что власти страны пока не приняли решение о том, стоит ли отказаться от поездки на чемпионат мира — 2018 в Россию.

«Никаких решений по поводу политического представительства Швеции на чемпионате мира пока не было принято», — сообщили в МИД Швеции в ответ на запрос корреспондента «Чемпионата» Полины Куимовой.

Ранее британское издание The Sun сообщило, что всё больше стран планируют правительственный бойкот чемпионата мира в России в знак солидарности с Великобританией. Отказаться от поездки на турнир якобы готовы официальные лица из Польши, Дании, Швеции, Австралии и Японии.