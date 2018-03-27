Дембеле, Мбаппе и Марсьяль — в атаке сборной Франции на матч с Россией

Сборная Франции в Твиттере опубликовала стартовый состав на контрольный матч против России. В атаке с первых минут сыграют Усман Дембеле , Кильян Мбаппе и Антони Марсьяль Полностью состав выглядит следующим образом: Ллорис — Павар, Косьелни, Юмтити, Эрнандес — Погба, Канте, Рабьо — Дембеле, Мбаппе, Марсьяль. Напомним, матч Россия — Франция состоится сегодня, 27 марта, и начнется в 18.50 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи. Et voilà la compo de ce #RUSFRA!🇫🇷 Coup d'envoi à 17h50 sur TF1 ⚽ #FiersdetreBleus pic.twitter.com/0Z4Etxnm3o — Equipe de France (@equipedefrance) 27 марта 2018 г.